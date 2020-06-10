عالم يكشف أن فيروس كورونا يتكاثر داخل عضلة القلب

صحة و عافية متابعاتعالم يكشف أن فيروس كورونا يتكاثر داخل عضلة القلب فرناس حفظيaccess_time19 / شوال / 1441 هـ 10 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق توصل عضو أكاديمية العلوم الروسية، رئيس جمعية اختصاصي قصور القلب، الأكاديمي يوري بيلينكوف، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتكاثر في داخل عضلة القلب. وأوضح بيلينكوف خلال مؤتمر صحفي قائلا “بالطبع، ستكون هناك ردود فعل متأخرة أيضا، لأن الفيروس كما اكتشفنا لاحقا يمكن أن يتكاثر أيضا في عضلة القلب” . وأشار أيضا البروفيسور بأنه من المتوقع حدوث زيادة في عدد الإصابات بالتهاب عضلة القلب الفيروسي، وقد لوحظ هذا بالفعل أثناء سير المرض، ولكن هناك حالات متأخرة. وقال بيلينكوف انه كان يوجد ما يقرب من 45% من المرضى الذين كانوا يعالجون في عيادته، والمصابين بفيروس كورونا المستجد، كان لديهم اضطرابات مختلفة في ضربات القلب. مرتبط