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طريقة عمل فخدة مشوية مع الأرز بالقرفة والمكسرات

نيفين عباسaccess_time19 / شوال / 1441 هـ      10 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لك طريقة مميزة لعمل الفخدة المشوية مع الأرز بنكهة القرفة أو الدارسين والمكسرات

المقادير اللازمة

للحم

فخدة كاملة

كوب زيت زيتون

ملح وفلفل إسود

بهارات

بصلة مفرومة

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة سكر

للأرز

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

أرز بسمتي

زيت

جزر مكعبات صغيرة وبازلاء

ملح

لومي

هيل

ماء

مكسرات محمصة

طريقة العمل

تقلب جميع مقادير اللحم معاً

يدهن اللحم جيداً بالخليط

ثم يوضع في صينية ويوضع في الفرن حتي تمام النضج

في تلك الأثناء

نضع جميع مقادير الأرز في قدر علي النار ماعادا الأرز

تترك حتي تغلي

ثم يغسل الأرز ويضاف للخليط

يترك حتي تمام النضج علي نار متوسطة

ثم يقدم الأرز مع الفخدة والمكسرات

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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