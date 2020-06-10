طريقة عمل فخدة مشوية مع الأرز بالقرفة والمكسرات

البلاد – نيفين عباس
نقدم لك طريقة مميزة لعمل الفخدة المشوية مع الأرز بنكهة القرفة أو الدارسين والمكسرات
المقادير اللازمة
للحم
فخدة كاملة
كوب زيت زيتون
ملح وفلفل إسود
بهارات
بصلة مفرومة
2 ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة سكر
للأرز
ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
أرز بسمتي
زيت
جزر مكعبات صغيرة وبازلاء
ملح
لومي
هيل
ماء
مكسرات محمصة
طريقة العمل
تقلب جميع مقادير اللحم معاً
يدهن اللحم جيداً بالخليط
ثم يوضع في صينية ويوضع في الفرن حتي تمام النضج
في تلك الأثناء
نضع جميع مقادير الأرز في قدر علي النار ماعادا الأرز
تترك حتي تغلي
ثم يغسل الأرز ويضاف للخليط
يترك حتي تمام النضج علي نار متوسطة
ثم يقدم الأرز مع الفخدة والمكسرات