سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 7328.09 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 1.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7328.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 268 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية, الشرقية للتنمية, دور, الكيميائية, واسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت, الخليجية العامة, سويكورب وابل ريت, سايكو, والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.62% و 3.91% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، الراجحي, زين السعودية, وجازادكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الشرقية للتنمية, اتحاد اتصالات, الإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 480.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7694.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 431 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.