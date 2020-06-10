الدعيع ينافس على جائزة “أفضل حارس آسيوي” في تاريخ المونديال

أطلق الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني استفتاءً رسميًا لاختيار التشكيلة المثالية للقارة في تاريخ مشاركات منتخباتها بمسابقة كأس العالم.

يستمر التصويت حتى السادس عشر من يونيو الحالي، وبدأ باختيار أفضل حارس مرمى من بين 3 لاعبين يتصدرهم حارس المنتخب الوطني السابق محمد الدعيع.

وبالإضافة إلى الدعيع (47 عامًا)، فإن القائمة اشتملت على الكوري الجنوبي لي وون جاي، والياباني إيجي كاواشيما وكلاهما يمتلكان باعًا طويلًا مع منتخبيهما.

يمكنكم التصويت من خلال “الرابط التالي”.

تضم قائمة الترشيحات بشكل عام اللاعبين الآسيويين الذين تألقوا في كئوس العالم بداية من نسخة 1966 بإنجلترا وحتى نسخة روسيا 2018.

وسيصدر الاتحاد الآسيوي التشكيلة الكاملة مطلع يوليو القادم وفق تصويت الجماهير، بينما سيصدر تشكيلة أخرى وفق الإحصائيات بالأرقام في العرس العالمي.

ويمتلك الدعيع تاريخًا هائلًا مع الأخضر في كأس العالم، إذ شارك في 4 نسخ متتالية بداية من 1994 في الولايات المتحدة وصولًا إلى ألمانيا 2006.

وخاض اللاعب خلال تلك النسخ 10 مباريات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مناسبة واحدة وتصدى لـ 55 تصويبة، وهو ثاني أفضل رقم لحارس آسيوي.

بينما يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص المنتخب السعودي على الإطلاق بواقع 178 مباراة دولية. وكان سابقًا عميدًا للاعبي العالم.

على مستوى الأندية فإن الحارس الأسطوري للكرة السعودية، حصد 4 ألقاب للدوري مع الهلال إضافة إلى لقب لدوري أبطال آسيا.