البنك الأهلي ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط متصدراً بنوك المملكة

البلاد : متابعات

صُنف البنك الأهلي ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وقائمة فوربس لأقوى 40 شركة عربية في العالم لعام 2020 متصدراً بذلك البنوك السعودية، ليحتل المرتبة السادسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثالثة على مستوى المملكة، استنادًا إلى 4 معايير: المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية والتي تعتبر من أهم معايير قياس قوة المراكز المالية.

ويعكس تصنيف فوربس للبنك ضمن قائمة أقوى الشركات وأكثرها ربحية مكانته وقوة وضعه المالي، كما يؤكد موقعه الريادي ليس فقط في الصناعة المصرفية في المملكة بل ضمن أقوى الشركات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث أن قوة البنك لا تقتصر على الملاءة المالية وحجم الأصول فحسب بل على جودتها ونوعيتها.

وتُصدر فوربس سنويًا قائمتها لأكبر 2000 شركة مدرجة في أسواق الأسهم في العالم وقائمة (أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2020) التي تضم أكبر 100 شركة عامة، والأكثر ربحية يتم تداولها في أسواق المال في المنطقة. وتصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة بواقع 33 شركة.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي يُعد أكبر البنوك السعودية وأحد أبرز الكيانات المالية الكبرى في القطاع المصرفي العربي ويحتل مركز مالي قوي؛ وقد أثبت قدرته على تحقيق الأرباح والنمو المستدام الذي تعززه رؤية استراتيجية واضحة تستجيب لمتطلبات اقتصادنا الوطني واحتياجات مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي، محققاً بذلك خلال السنوات السبع الأخيرة أعلى صافي أرباح بالمملكة.