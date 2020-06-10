أعراض الإصابة بمرض السكر

داء السكري هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الحالات المختلفة التي لا يستطيع الجسم فيها الحفاظ على مستويات صحية من الجلوكوز (نوع من السكر) في الدم

يتراكم الجلوكوز في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم مما يسبب المشاكل الصحية المرتبطة بمرض السكري

يمكن أن يكون لديك مرض السكري وليس لديك أعراض. إذا حدثت ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي :-

الشعور بالعطش الشديد

التبول بشكل متكرر ، وخاصة في الليل

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن وفقدان الكتلة العضلية

قد تحدث أعراض مرض السكري من النوع 1 فجأة وتشمل :-

العطش الشديد

كثرة التبول بما في ذلك التبول اللاإرادي

الجوع المفرط

الضعف والتعب غير المبررين

فقدان الوزن غير المبرر

عدم وضوح الرؤية

وجود جروح تشفي ببطء

الحكة والتهابات الجلد

تقلب المزاج

صداع الراس

دوخة

تشنجات الساق

إفرازات مهبلية أو حكة عند الفتيات الصغيرات

الغثيان و القيء

لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 من أعراض

وإذا حدث ذلك ، فغالبًا ما يكون لديهم بداية تدريجية

كما يمكن تفويتها بسهولة أو خطأ كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية يشمل :-

عدم وضوح الرؤية

التعب

التبول بشكل متكرر

الشعور بالعطش طوال الوقت

خدر ووخز في القدمين أو الساقين

الالتهابات المتكررة

الشعور بالجوع دائما

وجود جروح تشفي ببطء

الحكة والالتهابات الجلدية

عدم وضوح الرؤية

زيادة الوزن تدريجيًا

تقلب المزاج

الصداع

الشعور بالدوار

تشنجات الساق