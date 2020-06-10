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أطعمة تحافظ على صحة العين وتحمى من فقدان البصر

فرناس حفظيaccess_time19 / شوال / 1441 هـ      10 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يبحث الكثيرون عن أطعمة تحافظ على صحة العين، وبحسب ما ذكرته دراسات طبية، هناك عناصر غذائية مفيدة، مثل النحاس وفيتامين E و الزنك وبيتا كاروتين وفيتامين سي، كل هذه العناصر تقلل من مخاطر ضعف الإبصار، ومن هذه الأطعمة:

1/المكسرات والبقوليات

تعد من أهم المصادر الغنية بالأوميجا 3 ومستويات عالية من فيتامين إي .

2/الجزر

احتوائه على فيتامين أ والبيتا كاروتين تجعله يلعب دورا هاما في مساعدة الشبكية على امتصاص الضوء.

3/ لحم البقر

يحتوي على نسب عالية من الزنك والذي له دور قوي في حماية صحة العين على المدى ويساعد أيضا في تأخير فقدان البصر.

4/ البيض

يعد مصدرا غنيا للزياكسانثين واللوتين، والتي تعتبر عناصر رئيسية تساهم في تقليل خطر فقدان المرتبط بالعمر.

5/ البطاطا الحلوة

تحتوي على نسبة مرتفعة من البيتا كاروتينن كما أنها غنية بفيتامين إي، لذا فمن الضروري تناولها بشكل دوري للمحافظة على صحة العين.

6/الأسماك

تعد من المصادر الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث أنها تحتوي على زيوت غنية بهذه المادة في أنسجتها، وهى موجودة بمستويات عالية في أسماك التونة والسلمون والسردين.

vernas hefzy

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