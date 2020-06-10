أطعمة تحافظ على صحة العين وتحمى من فقدان البصر

يبحث الكثيرون عن أطعمة تحافظ على صحة العين، وبحسب ما ذكرته دراسات طبية، هناك عناصر غذائية مفيدة، مثل النحاس وفيتامين E و الزنك وبيتا كاروتين وفيتامين سي، كل هذه العناصر تقلل من مخاطر ضعف الإبصار، ومن هذه الأطعمة:
1/المكسرات والبقوليات
تعد من أهم المصادر الغنية بالأوميجا 3 ومستويات عالية من فيتامين إي .
2/الجزر
احتوائه على فيتامين أ والبيتا كاروتين تجعله يلعب دورا هاما في مساعدة الشبكية على امتصاص الضوء.
3/ لحم البقر
يحتوي على نسب عالية من الزنك والذي له دور قوي في حماية صحة العين على المدى ويساعد أيضا في تأخير فقدان البصر.
4/ البيض
يعد مصدرا غنيا للزياكسانثين واللوتين، والتي تعتبر عناصر رئيسية تساهم في تقليل خطر فقدان المرتبط بالعمر.
5/ البطاطا الحلوة
تحتوي على نسبة مرتفعة من البيتا كاروتينن كما أنها غنية بفيتامين إي، لذا فمن الضروري تناولها بشكل دوري للمحافظة على صحة العين.
6/الأسماك
تعد من المصادر الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث أنها تحتوي على زيوت غنية بهذه المادة في أنسجتها، وهى موجودة بمستويات عالية في أسماك التونة والسلمون والسردين.