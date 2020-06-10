أسئلة يجب أن تطرحها علي طبيبك

ستحصل على المزيد من الرعاية الصحية الخاصة بك إذا كنت على علم جيد بأي علاجات أو أدوية أو اختبارات يوصي بها طبيبك

سيساعدك هذا الدليل على تحديد الأسئلة التي تحتاج إلى طرحها علي طبيبك الخاص لمعرفة حالتك الصحية بشكل أدق :-

أسئلة حول المشاكل الصحية

ما اسم الحالة الخاصة بي؟ هل هي معروفة بأسماء أخرى؟

هل يمكنك كتابتها؟

ما مدى خطورة هذه الحالة؟

ما هي أسباب ذلك؟

هل يمكنني أن تكون معدية للأشخاص الآخرين؟

هل من المحتمل أن تسوء؟ أم من المحتمل أن تتحسن؟

هل أحتاج إلى علاج؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هو؟

هل أحتاج لرؤية أي أطباء آخرين ، مثل المتخصصين أو أخصائيي العلاج الطبيعي أو أخصائيي التغذية أو أطباء الأسنان؟

هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لتحسينه بنفسي؟

كم من المحتمل أن تستمر حالتي؟

هل هناك مجموعات دعم للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة وكيف أتصل بهم؟

أسئلة حول العلاجات

ما مدى فعالية هذا العلاج؟

ما هو الدليل على هذا العلاج؟

هل هناك أي مخاطر أو آثار جانبية؟

هل هناك طرق أخرى لعلاج الحالة؟

كم من الوقت سأحتاج للعلاج؟

هل أنا حقا بحاجة لهذا العلاج؟

هل هناك خيارات أبسط وأكثر أمانًا؟

ماذا يحدث إذا لم أفعل شيئًا؟

كم تبلغ تكلفة العلاج؟

ما مدى سرعة بدء العلاج؟

للموظفين، هل سيتم تغطية التكلفة عن طريق التأمين الصحي الخاص أم علي نفقتي الخاصة؟

أسئلة حول الأدوية

ضع في اعتبارك إنشاء قائمة أدوية تتضمن تفاصيل عن أدويتك مثل الاسم وعدد المرات التي تتناولها

لماذا أحتاج هذا الدواء؟

ما هو الدليل على هذا الدواء؟

كم من الوقت أحتاج لأخذ هذا الدواء؟

هل له آثار جانبية وماذا يجب أن أفعل إذا عانيت من آثار جانبية؟

ماذا أفعل إذا عانيت من آثار جانبية؟

هل هناك أدوية أخرى يمكن أن تساعدني ولكن دون أي آثار جانبية؟

ماذا سيحدث إذا لم أتناول الدواء – هل ستزداد صحتي سوءًا؟

متى يجب أن أتناول هذا الدواء – هل يجب أن أتناوله مع الطعام أو الشراب؟

هل ستتفاعل مع أي أدوية أخرى أتناولها ، بما في ذلك أي فيتامينات أو أدوية عشبية أو أدوية تكميلية أخرى؟

هل يجب تخزين الدواء في الثلاجة؟

إذا قدم لي الصيدلي علامة تجارية مختلفة لنفس الدواء ، فهل من المقبول تناوله؟

ماذا يجب أن أفعل إذا نسيت جرعتى المنتظمة؟

هل يمكنني تناول هذا الدواء إذا كنت حاملاً؟

كم ستكون التكلفة؟

للموظفين، هل سيتم تغطية التكلفة من قبل برنامج التأمين الصحي الخاص؟

أسئلة حول الاختبارات

هناك العديد من أنواع الاختبارات التي قد تحتاجها ، مثل اختبارات الدم واختبارات البول والأشعة السينية والمسح الضوئي

بعض الاختبارات بسيطة وهناك فوائد واضحة لاجتيازها

بعض الاختبارات ، مثل التصوير الشعاعي للثدي ، هي اختبارات فحص ولا يمكن استخدامها لإجراء التشخيص لكن يمكن أن تساعد الاختبارات الأخرى طبيبك في إجراء التشخيص

من المهم أن تعرف الفرق وأن تفهم ما تعنيه نتائجك قبل إجراء الاختبار

ستساعدك هذه الأسئلة على مناقشة إيجابيات وسلبيات الاختبار مع طبيبك

ما هو الاختبار؟

كيف يتم الاختبار؟

كم مرة أحتاج لإجراء الاختبار؟

ما هي فوائد ومخاطر إجراء الاختبار؟

هل هناك اختبارات بديلة؟

ما مدى دقة نتائج الاختبار؟

ماذا ستعني نتيجة إيجابية؟

ماذا تعني النتيجة السلبية؟

هل يمكن لهذا الاختبار تشخيص مشكلة أم سأحتاج إلى مزيد من الاختبار؟

هل أحتاج للتحضير للاختبار (بالصيام مثلاً)؟

كم سيكلف الاختبار؟

للموظفين، هل يشمل الإختبار برنامج التأمين الصحي الخاص بي؟

متى أحتاج لإجراء الاختبار؟

كيف أحجز لإجراء الاختبار وما هي فترة الانتظار المعتادة؟

متى وكيف أحصل على النتائج؟