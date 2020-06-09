214 عيادة في جميع مناطق المملكة لفحص كورونا

البلاد : متابعات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات #تطمن الـ 214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، “بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق #صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.”

وأشار أن 40 % من الحالات التي تم استقصائها ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية وأغلبها لفئة الشباب.

وتوقع متحدث #وزارة_الصحة ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس #كورونا خلال الأيام المقبلة ، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة في المملكة بلغت 1686 حالة حتى اليوم

وقال متحدث #وزارة_الصحة إن إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة يقترب من مليون فحص، حيث بلغ 997673 فحص مخبري دقيق.