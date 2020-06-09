يصل إلى 150 ألف ريال .. بنك التنمية يطلق أول منتج لتمويل الأعمال الحرة

البلاد : متابعات

أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها مؤخراً، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفا تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة.

وقال نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي : ” إن طرح البنك لمنتج نفاذ يأتي استجابة للطلب في السوق المحلي لمنتج متخصص في تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، مراعياً التحديات التي يواجهها العاملين لحساب انفسهم وممارسي الأعمال الحرة في الحصول على تمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية، وعليه عكف البنك في عملية تطوير المنتج على دراسة احتياجات عملائه، والنظر لأفضل الممارسات والتطبيقات عالميا في تمويل هذه الفئة، ضمانا للخروج بمنتج يتوافق مع متطلبات قطاع الأعمال الحرة والأنشطة المندرجة ضمنه، على أن يرافق ذلك تقديم المنتج للجمهور بأسقف مرنة، وأحكام ميسرة، ومعالجة سريعة تضمن حصول العميل على التمويل بيسر وسهولة، مستهدفين تحفيز وممارسة العمل الحر و العمل المرن لدى الأفراد، وتمكين الشمول المالي لفئة أكبر من المواطنين غير المخدومين حاليا، وكذلك خفض نسبة البطالة”.

وأضاف الحميدي :” من منطلق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر إيجاد فرص عمل متنوعة للمواطنين وتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال توفير قنوات تمويل ايسر، تم تصميم منتج “نفاذ” لتمويل العمل الحر لتحقيق مستهدفات استراتيجية متوازية مع رؤية المملكة 2030، ويأتي منتج “نفاذ” محددا فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال، ويبحثون عن تنمية مصادر دخلهم عن طريق توظيف مهاراتهم، أو حرفهم، وخبراتهم في أنشطة الأعمال الحرة المستهدفة في المنتج بمساريين، كالنقل والتوصيل التشاركي، أو التمويل النقدي الذي يدعم تملك العامل لحساب نفسه من اصل أو تمويل دورة تشغيلية لإنتاج منتج أو توفير خدمات في عمله الحر.

وبين أن منتج “نفاذ” يغطي تمويل أنشطة النقل والتوصيل التشاركي بالإضافة لكل من الخدمات التخصصية مثل (الترجمة، التصميم ، تقنية المعلومات، المحاسبة والاستشارات الإدارية المتخصصة)، وكذلك التجارة الالكترونية، والخدمات والصيانة، والتنمية المجتمعية، والحرف اليدوية، والمهن العقارية.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة، وتجاوز حجم التمويل 107 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني www.sdb.gov.sa.