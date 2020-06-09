مشهد صادم .. فيديو لعجوز هندي مربوط في سرير مستشفى يثير الجدل

مشهد صادم.. يبلغ من العمر 80 عاما ويبدو الشقاء على وجهه شاهدا على الفقر والمذلة إلا أن تلك الهيئة لم تشفع له بين معدومي الإنسانية.

فالرجل المسن تعرض لموقف لا يمكن تصوره إلا في شريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف وتجرح فيها الحيوانات القوية صغار العصافير.

وكان الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام عدة، مروعا وصادما.

في زمن أصبح فيه معدوم الإنسانية أكبر خطرا من فيروس كورونا.

مشهد مروع

الرجل الكبير المريض تعرض للربط من قدميه، نعم ربطه مسؤولي أحد المستشفيات من قدميه، بل في مشفى شاجابور في ولاية ماديا براديش.

وقيد بأحد الأسرة بعد أن عجزت أسرته عن دفع فاتورة علاجه، وفق موقع “هندوستان تايمز”.

الذي كشف أنه جرى إدخال رجل يبلغ من العمر 80 عاما للعلاج في المستشفى.

دفعت عائلته 11.000 ألف روبية (أي ما يعادل 150 دولار أمريكي) مقابل علاجه.

ولكنهم فوجئوا بأن عليهم دفع 11 روبية إضافية لحظة إنهاء أوراق علاجه هناك.

شيلا دانجي، ابنة المسن المريض لاكشمينار إيان دانجي، كشفت تفاصيل الفضيحة والصدمة الكبرى.

وأكدت أن طاقم العمل بالمستشفى، قيدوا والدها من يديه وساقيه في سرير المستشفى، بسبب عدم قيامهم بدفع تكاليف علاجه.

وأشارت إلى أن والدها كان يشكو من آلام حادة في معدته، حيث أخذوه إلى المستشفى الحكومي في مدينة شاجابور.

لكن الأطباء طلبوا من الأسرة أن يأخذوه، إما إلى مدينة إندور أو أوجاين للعلاج.

وذكرت ما يؤلم القلوب “لأنه لم يكن لدينا ما يكفي من المال لتحمل تكاليف السفر، ثم العلاج باهظ الثمن

فقد قررنا إدخاله مستشفى خاص في شاجابور، وبالفعل تم قبول والدي في المستشفى يوم الاثنين الماضي.

وقمنا بإيداع 6000 روبية نقدًا في خزينة المستشفى، وبعد يومين قمنا بإيداع 5000 روبية أخرى، حتى نفدت الأموال التي كانت معنا، لذلك طلبنا من الأطباء إخراج والدي من المستشفى.

واستكملت حكايتها المروعة “لكن بدلًا من السماح لوالدي بالخروج يوم الجمعة، ربطه الموظفون في المستشفى بالسرير

وأخبرني الأطباء أنهم لن يسمحوا له بالخروج؛ لأن علينا دفع 11.270 روبية باقي تكاليف علاجه، وبعدما ربطوه، رفضوا أن يعطوه حتى الماء عندما طلب ذلك”.

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