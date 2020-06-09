محافظ النعيرية يستعرض الأجراءات الاحترازية والوقائية

الدمام- حمودالزهراني

استعرض محافظ النعيرية إبراهيم الخريف عدد من الامور والأعمال مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة ( مكتب العمل الشرطة ، المستشفى ، البلدية ، المياحث العامة ، إدارة المساجد ) واستمع المحافظ لعرض موجز عن مستوى انتشار الوباء بالمحافظة من قبل مدير المستشفى ، وآلية الاجراءات المتخذة والاحتياطات اللازمة في هذا الجانب، كما تم وضع بعض النقاط اللازمة حسب إفادة كل جهة مشاركة، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المساهمة مع تلك الجهات الحكومية في تطبيق الاحترازات التي

وضعتها الدولة، للحد من انتشار هذا الوباء.

وأشار محافظ النعيرية إلى الجهود المبذولة من الجهات المشاركة، مثمنا ما يقومون به من جهود وأعمال متواصلة طيبة القترة الماضية ساهمت في تخفيف الأثر السلبي للجائحة على المحافظة وساكنيها، مهيبا بوعي المجتمع وامتثال الأهالي للتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.