بريطانيا تبدأ تطبيق الحجر على القادمين

لندن – وكالات

بدأت بريطانيا أمس (الاثنين)، تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على القادمين إليها من الخارج، في سياق التدابير الحكومية البريطانية الهادفة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا. وألزمت الحكومة البريطانية القادمين إليها عن طريق الطائرات أو القطارات أو السفن، بتقديم العنوان الذي سيمكث فيه طيلة مدة الحجر الصحي،

مبينة أن المخالفين سيواجهون عقوبات قد تصل إلى دفع غرامة قدرها ألف جنيه إسترليني، مع استثناء العاملين في بعض المجالات، مثل الرعاية الصحية، من تلك الإجراءات. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع موجة تفشّ جديدة للوباء، بعدما سجّلت حوالي 285 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الوَفيَات جراءها حتى الآن 40 ألف شخص.