باحثون: لقاح المستجد قبل أغسطس

لندن – وكالات

أكد علماء في جامعة ( أكسفورد ) البريطانية، تطوير لقاح قد يشكل اختراقا كبيرا في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون على شكل جهاز استنشاق ومن المفترض أن يكون جاهزا للاستعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الباحثون، إنهم “واثقون بنسبة 80 % من نجاح اللقاح الذي يجري العمل على تطويره ودخل مراحله النهائية”، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، مبينة أن الباحثين يتوقعون أن يكون اللقاح جاهزا بحلول شهر أغسطس، أي خلال الشهرين المقبلين فقط، مؤكدين أنهم يتوقعون بأن يكون فعالا وناجحا إلى درجة كبيرة وخاصة بالنسبة للشباب أو الأشخاص الذين لا يزالون في مقتبل العمر.

وأعلنت شركة أدوية بريطانية عن بدء العمل على تصنيع اللقاح الذي تم تطويره من قبل علماء “أكسفورد” والذي ثبتت فعاليته ضد الفيروس، مشيرة إلى أنها “سوف تنتج ملياري جرعة من هذا اللقاح فور حصولها على الضوء الأخضر لذلك”.