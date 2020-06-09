«الدفع الإلكتروني».. حماية من خطر اللمس

جدة – البلاد

حذرت وزارة الصحة، من عادات مجتمعية يومية تتسبب في نقل عدوي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) من بينها ( الشراء النقدي )، الذي من شأنه خرق قواعد التباعد الجسدي، وانتقال الفيروس بسرعة عن طريق اللمس، لذلك شددت الوزارة على أهمية اعتماد ( الدفع الإلكتروني )، لما يوفره من نسبة أمان عالية توقي البائع والمشتري من نقل العدوى، حال اتخاذ الاجراءات الاحترازية الأخرى، المتمثلة في لبس الكمامة، وترك مسافة آمنة، وغير من الاحترازات الوقائية.

ونادت وزارة الصحة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بأهمية التعامل عبر الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية، للمساهمة في الحد من انتشار “كوفيد 19″، وإلى جانب ذلك حذرت من 7 عادات يومية أخرى قد تتسبب في الإصابة بكورونا، مبينة عبر فيديو توعوي على “توتير”، أن الخروج من دون لبس الكمامة، أحد العادات اليومية الخاطئة، وكذلك تقبيل يد الوالدين أو كبار السن يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم، بينما الأفضل أن تكون تحيتهم بالسلام من بعيد. ولفتت الوزارة إلى أن الصلاة بشكل متلاصق أحد أسباب العدوى، ويفضل أن يصلي كلُّ شخص على سجادته الشخصية وعلى مسافة مترين من الآخر، مشددة على أن عدم غسل الكمامة قبل استخدامها يؤدى للإصابة، وكذلك المصافحة في أماكن العمل، أو لمس الخضراوات بشكل عشوائي في الأسواق، بينما الأفضل لمس ما يريده المشتري، لافتة إلى خطورة التقارب أثناء التسوق، بينما يفضل ترك مسافة لمترين بين كل متسوق وآخر.