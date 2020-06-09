أمانة جدة تضبط موقعًا مُخالف لتصنيع الكمامات

جدة/ ياسر بن يوسف

تواصل أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والحماية من انتشار العدوى .

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة المستمرة ،مبيناً أن مراقبو بلدية البلد تمكنوا من رصد منزل سكني شعبي بحي “الكندرة” يمارس نشاط معمل خياطة يقوم بخياطة الكمامات تمهيدا لتوزيعها وبيعها وقد تم ضبط 24 مكينة خياطة ومصادرتها كما تم هروب العمالة وقد تم اغلاق الموقع وسيتم استكمال الاجراءات النظامية حيالها .

وتؤكد أمانة جدة حرصها على امن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها وتدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اي ملاحظات ومخالفات عبر مركز الاتصال 940 .