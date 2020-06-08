1000 سلة غذائية للعمال المتضررين بصناعية الدمام

الدمام – حمودالزهراني

بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل وقعت جمعية البركة الخيرية بالدمام يوم الأثنين ١٦ شوال في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام اتفاقية شراكة مجتمعية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (سلام ) في المدينة الصناعية الثانية بالدمام وذلك من أجل توفير السلال الغذائية للعمالة المتضررة في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام من جائحة كورونا.

وقد وقع الاتفاقية من طرف البركة الخيرية رئيس مجلس الادارة المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي وممثل ( مدن ) المهندس محمد بن مرضي الحبشان وممثل جمعية الدعوة والارشاد ( سلام ) رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشنفري وتتثمل هذه الشراكة بين الجهات الثلاث في عمل مسح ميداني للمتضررين وتوزيع سلال غذائية لهم وكذلك توفير عدداً من المتطوعين وتقديم برنامج توعوي وصحي بالإجراءات الخاصة بهذه الجائحة.

وقد بارك مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية الاستاذ عبدالرحمن المقبل هذه الاتفاقية المجتمعية بين هذه الجهات وقال في الحقيقة أقدم شكري للجهات المشاركة التي بادرت بتوقيع مثل هذه الاتفاقية المباركة والتي تأتي ضمن مبادرات القطاع الثالث خلال جائحة كورونا وذلك في إطار التعاون المشترك بين كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث. واضاف المقبل الوقوف مع المتضررين من هذة الجائحة هو هدف وطني ينشده الجميع.

اما المهندس خالد الشلالي ققال تأتي هذه الشراكة الثلاثية من طرف البركة الخيرية و ( مدن ) و ( سلام ) لتحقيق مبدأ التعاون وتخفيف العبء على القطاع الخاص خلال هذه الازمة والتي تتطلب منا جميعاُ الوقوف والمساندة وتلبية الواجب الشرعي والوطني .

وأضاف المهندس الشلالي بأن دور البركة الخيرية في هذه الاتفاقية هو توفير 1000 سلة غذائية من أفضل المنتجات الغذائية للعمال المتضررين من الشركات والمصانع وذلك بالتنسيق مع ( مدن) لكي تصل للجميع هناك ويتحقق الهدف المنشود .

من جانبه قال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المكلف بـ “مدن” قصي العبد الكريم، أن المشاركة في توقيع الاتفاقية يأتي في إطار برامج “مدن” للمسؤولية الاجتماعية التي تتوازى مع مهامها في دعم القطاع الصناعي والنهوض بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني .

وأضاف أنه بمقتضى الاتفاقية ستعمل “مدن” على تقديم الدعم اللوجستي والمساعدة في إجراء المسح الميداني وتنظيم توزيع السلاسل الغذائية على العمالة المتضررة من دور الضيافة الصحية نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “COVID – 19”.

وأشار إلى أن مساهمة “مدن” في تنفيذ الاتفاقية يأتي استكمالاً لإجراءات التخفيف التدريجي للحظر عن المدينة الصناعية مع استمرار عزل المنطقة السكنية ومنع التجول فيها، وتأمين متعهدين لخدمات الإعاشة من قبل أصحاب المنشآت التي لديها مجمعات سكنية داخلية، حيث تم التعميم على الشركاء الصناعيين بتنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق الضوابط والتدابير اللازمة، ومنح المخالفين مهلة لا تزيد عن 72 ساعة لتصحيح أوضاعهم على أن يتم نقل العمالة الزائدة إلى إسكان مناسب داخل أو خارج المدينة الصناعية تتوفر فيه شروط مكافحة العدوى.

اما الشيخ عبدالرحمن الشنفري فقال سيكون دورنا في التوزيع وتقديم برامج توعوية بعدة لغات للعاملين في المدينة الصناعية وتوصيتهم بالالتزام بالإرشادات والنصائح الطبية والاحترازية والتي تحميهم بعد الله سبحانه وتعالى من هذه الجائحة .

حضر توقيع الاتفاقية المجتمعية كلا من مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية بالشرقية الأستاذة ابتسام الحميزي والمدير التنفيذي لجمعية البركة الخيرية الاستاذ سعد بن محمد الاحمري