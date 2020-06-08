كيف تتعامل مع الاكتئاب

نرمين عباس

إذا كنت تعاني من الاكتئاب ، فأنت تعلم أنه لن يختفي غدًا وسيستغرق الأمر بعض الوقت، لذا من المهم أن تجد طرقًا للتعامل معه

لماذا يجب أن أخبر أصدقائي أو عائلتي عن مشاكل الصحة العقلية الخاصة بي؟

يجب أن تخبر العائلة والأصدقاء بما تريد إخبارهم به

حيث يمكن أن يساعدك الحديث عن اكتئابك مع الأشخاص الأقرب إليك

وإذا فهموا ما تمر به ، سيمكنهم المساعدة في دعمك

ومع ذلك ، قد لا تشعر بالرغبة في التحدث مع أي شخص حول هذا الموضوع

وقد يكون هذا بسبب من أنت ، ولكنه قد يكون أيضًا أحد أعراض الاكتئاب .

كيف أخبر الناس أنني أعاني من مرض عقلي؟

يمكنك أن توضح أن الاكتئاب مرض وأن أعراضك ليست خيارك

جرب أن تقوله مع طبيبك أو مع شخص تثق به

أولاً، تخيل كيف يمكن أن يتفاعل الأشخاص المختلفون حتى تكون مستعدًا لاستجابتهم

ماذا أفعل إذا كان رد فعل الآخرين سلبية؟

بعض الناس لا يفهمون أن الاكتئاب مرض لذا قد تواجه بعض التحيز أو الوصمة لذلك حاول التوجه للإختصاصيين

كيف أختار طبيب أو أخصائي صحة نفسية؟

أفضل طريقة هي التحدث إلى أشخاص تعرفهم أو اسأل طبيبك إذا كان بإمكانه التوصية بأخصائي الصحة العقلية

أين يمكنني العثور على العلاجات غير الدوائية؟

تشمل العلاجات الأخرى غير الدوائية التي يمكن أن تساعد ما يلي :-

حمية

تركيز كامل للذهن

تأمل

استرخاء