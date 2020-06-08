طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة جديدة لتحضير البسبوسة مع طبقات التشيز كيك
المقادير اللازمة
مقادير الطبقة الأولي
كوب ونصف بسكويت مطحون
120 جرام زبدة مذوبة
مقادير الطبقة الثانية
300 جرام جبنة كريمي
100 ملل كريمة خفق
ملعقة كبيرة فانيليا
2 حبة بيض
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
نصف كوب سكر بودرة
مقادير الطبقة الثالثة
كوب ونصف سميد ناعم
نصف كوب كريمة
نصف كوب حليب
نصف كوب سكر أبيض
ربع كوب سمنة
ربع كوب جوز هند
صلصة كراميل للوجه
سيرب
طريقة العمل
نبدأ بتحضير الطبقة الأولي
يقلب البسكويت مع الزبدة حتي يتجانس
يفرد الخليط في صينية سهلة الفتح ويرتب باليد حتي يتساوي
نضع مكونات الطبقة الثانية في الخلاط وتخفق حتي تتجانس
توضع المقادير فوق طبقة البسكويت
نبدأ بتحضير الطبقة الثالثة
يقلب الحليب والسكر والسمن والكريمة معاً
يقلب جوز الهند مع السميد
يضاف خليط الحليب والسمن والكريمة للسميد ويخفق بمضرب يدوي جيداً
تفرد طبقة البسبوسة فوق الطبقة الثانية
ثم توضع في فرن متوسط الحرارة حتي تمام النضج
تخرج وتسقي بالسيرب وتترك قليلاً لتبرد
تزين بصلصة الكراميل وتترك لتبرد وتتماسك تماماً
تقطع وتقدم