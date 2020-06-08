تشغيل 11 كلية تقنية جديدة للبنين

الرياض- البلاد

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن تحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات تقنية مستقلة بمختلف مناطق المملكة بعد أن حققت معايير التحويل، والبدء في استقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.

وأكد الدكتور الفهيد على أهمية خطة التحول لبعض المنشآت التدريبية والتي وضعتها المؤسسة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية نظراً لحجم الإقبال المتزايد على برامج المؤسسة ،الأمر الذي ساهم في زيادة التخصصات المهنية والتقنية بالكليات الجديدة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بهدف تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق حاجة قطاع الأعمال بالمملكة.

يُذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة ستصل خلال العام التدريبي القادم إلى (62) كلية تقنية للبنين و(29) كلية تقنية للبنات.