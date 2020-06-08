تشغيل تجريبي للمستشفى الميداني بـ20 سريرا

جدة – عادل بابكير

تأكيدا لما نشرته “البلاد” في عدد الأمس حول تجهيزات المستشفى الميداني في أرض المعارض من اجل علاج المصابين بفيروس كورونا ، ومصداقية لما نشرته ايضا في يوم 27 شعبان الماضي حول هذا المستشفى فإن تسارع الأحداث وكثرة الإصابات بفيروس كورونا لإستهتار البعض وعدم تطبيقهم للاشتراطات الاحترازية جعلت ” صحة ” جدة تعجل بتدشين هذا المرفق الطبي الميداني حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني أمس على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، بالتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.



وسيعمل المستشفى على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء، بإذن الله.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريراً؛ للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى، وذلك حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً إلى حين اكتمال التشغيل الكلي، حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير.



ويضم المستشفى جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في “المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي”.

وأوضحت “صحة جدة” أن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع، وتم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع. كما تم دعم المستشفى بالكثير من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد.