الضمان_الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد #الأقساط_التأمينية

البلاد : متابعات

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني مبادرة دعم وتمكين المستفيدين من شريحة المؤمن لهم من خلال السماح باستمرار سريان تغطية وثيقة التأمين الصحي الخاص إذا أعسر صاحب العمل في الوفاء بسداد الأقساط التأمينية بدايةً من تاريخ 25 / 5 / 2020 م وحتى تلقي إشعارٍ آخر من الأمانة العامة للمجلس”.

وأوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي أن المجلس أطلق مبادرات عديدة من أجل دعم المستفيدين وشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك في سياق الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس لقطاع التأمين الصحي لتمكينه من مواجهة تداعيات وآثار اندلاع فيروس “كورونا – كوفيد 19 “، مبيناً أن من بين تلك المبادرات تمديد اعتماد مقدمي الخِدْمات الصحية خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو/2020 دون تحصيل المقابل المالي لذلك وَفْقاً لما تحدده الأمانة العامة من شروط”، إضافة إلى مبادرة دعم شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات، حيث تم تأجيل تحصيل المقابل المالي لعمليات تأهيل وتجديد تأهيل هذه الشركات للإشراف على تطبيق النظام خلال الفترة من 1أبريل وحتى30 سبتمبر 2020 على أن يتم التحصيل بأثر رجعي خلال الربع الأول من العام 2021 ، وذلك حتى تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أطراف العلاقة التأمينية.

وأشار إلى أن هذه الجهود مستمدةٌ من رسالة المجلس التي ترمي إلى تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.