الجوازات تنفذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية

البلاد : متابعات

بلغت إحصاءات العمليات المنفذة عبر مراجعة إدارات الجوازات من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية خلال الفترة من 8/ 10 / 1441 هـ وحتى 14 / 10 / 1441هـ، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات وتنوعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم، تأشيرة خروج وعودة، تأشيرة خروج نهائي، نقل خدمات، و إصدار وتجديد جواز السفر السعودي.

ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتي “أبشر ” و “مقيم ” وفي حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم تسجيل موعد إلكتروني عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة “أبشر” لمراجعة مقار إدارات الجوازات عند الحاجة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء الزيارة.