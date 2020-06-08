“التعليم” تنظم عدداً من المبادرات التعليمية والصحية خلال جائحة كورونا

البلاد : متابعات

قدمت وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو” عدداً من المبادرات في مجالات التدريب، والأنشطة الإثرائية، والتوعية الصحية، والتدريس عن بُعد، ومهارات العمل التطوعي، وذلك منذ بداية جائحة كورونا كوفيد 19.

وتم إطلاق دورة إدارة الفصول الافتراضية في التعليم لمنسوبي مدارس بوابة المستقبل، حيث تم تسجيل 7007 مستفيدين من تلك الدورة؛ نسبة الذكور 52 % والإناث 48%، وإصدار الشهادات التدريبية المعتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي.

كما تم تنفيذ مبادرة نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم تقديم 20 دورة تدريبية متزامنة بعنوان (أساسيات العمل التطوعي)، واستهدفت الدورة جميع أفراد المجتمع من سن 18 فما فوق؛ بهدف توسيع قاعدة المشاركات المجتمعية في العمل التطوعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وبلغ إجمالي عدد المسجلين 11,281 مستفيداً؛ نسبة الذكور 38% ونسبة الإناث 62%.

واطلقت “تيتكو” مسابقة تحدي كورونا من خلال تطبيق (تحدي) والمخصص لتقديم المسابقات الثقافية والمعرفية بطريقة مشوّقة وممتعة، وذلك انطلاقاً من دور وزارة التعليم المجتمعي بالشراكة مع “تيتكو” في ظل الأزمة العالمية لجائحة كورونا كوفيد 19 ، وتعزيزاً لنشر التوعية الصحية والتعريف بسبل الوقاية الصحية من فيروس كورونا.