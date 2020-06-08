المحليات

إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد ثبوت إصابات بكورونا بين منسوبيه

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1441 هـ       8 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أحد المستشفيات الخاصة ، بعد ثبوت حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد بين منسوبيه .

كما أغلقت المديرية العيادات الخارجية للمستشفى وأقسام الطوارئ .

وأكد بأنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل مركز القيادة والتحكم بصحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

و تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل مركز القيادة والتحكم بصحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

صحيفة البلاد

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