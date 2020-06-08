أمير القصيم يدشن مبادرة “دعم ووقاية” لتعزيز صناعة الكمامات الوقائية عبر الشراكة المجتمعية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من مكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد اليوم مبادرة “دعم ووقاية” بهدف تعزيز صناعة الكمامات وتنمية الجانب الاقتصادي للأسر والجمعيات في المنطقة ، بإشراف إمارة المنطقة وبالشراكة مع التجمع الصحي وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة , وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومشاركة عدد من القطاعات ذات العلاقة.

واطّلع سموه على عرض مفصل حول مبادرة “دعم ووقاية” من خلال مشاركة فاعلة من الغرفة التجارية الصناعية، وجمعية الملك عبدالعزيز، وجمعية كنوز للأنامل المبدعة، وجمعية قدرة للأسر المنتجة، الذي قُدّم من خلاله عدد من المبادرات حول تفعيل مصانع الخياطة والأسر المنتجة عبر تعزيز صناعة الكمامات وفتح خطوط إنتاج لذلك.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن مبادرة “دعم ووقاية” هي باب رزق لكثير من الأسر والجمعيات لتأمين وتنظيم صناعة الكمامات , مشيراً إلى أهمية تفعيل معامل الخياطة وتقديم جميع التسهيلات لدعم الأسر المنتجة لتعزيز الجانب الاقتصادي وتعزيز وفرة الكمامات , مبيناً أن هذه المبادرات تأتي لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية في ظل الجائحة التي تمر بالعالم قاطبة، وتعزيز المشاركات الوطنية في ظل مثل هذه الأزمات، ومساندة الجهود الحكومية التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” ، وتحفيزاً للمصانع الوطنية ومعامل الخياطة في جميع مناطق المملكة للعمل بشكل متكامل ومتواصل ، وتذليل التحديات كافة التي تواجه الوقاية من انتشار العدوى ، لافتاً سموه الانتباه إلى أهمية التأكيد على جودة التصنيع واستيفاء المنتجات للمواصفات الفنية، وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات ، سائلاً الله أن يحفظ لنا قادتنا وولاة أمرنا وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.