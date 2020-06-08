أسباب قصور القلب

نرمين عباس

يحدث قصور القلب عندما تصبح عضلة القلب ضعيفة جدًا أو تصلب جدًا بحيث لا تضخ الدم عبر الجسم بشكل فعال كالمعتاد

ضيق في التنفس، وفقدان الشهية، والشعور بالتعب الشديد، وزيادة الوزن وتورم الساقين والكاحلين والبطن أو القدمين، والتعب، الدوخة والسعال هي من أهم أعراض قصور القلب

في بعض الأحيان يمكن أن تتطور أعراض قصور القلب بسرعة (قصور القلب الحاد)

ومع ذلك ، فإنها تتطور عادةً تدريجيًا بمرور الوقت (قصور القلب المزمن)

عادة ما لا يكون لفشل القلب سبب واحد

حيث هناك عدد من الحالات الصحية التي تزيد من مخاطر الإصابة بفشل القلب بما في ذلك :-

مرض القلب التاجي

ضغط الدم المرتفع

داء السكري

نوبة قلبية

تلف عضلة القلب ( اعتلال عضلة القلب )

اضطراب ضربات القلب ( الرجفان الأذيني وغيرها)

مرض صمام القلب (تلف أو مشاكل في صمامات القلب)

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى فشل القلب

في معظم الحالات ، يكون فشل القلب حالة مدى الحياة لا يمكن علاجها