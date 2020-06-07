383 هكتاراً تمت زراعتها مطرياَ جنوب غرب السعودية

وأشارت إلى أن النتائج التي تم استخلاصها تتمثل في أن كل منطقة تميزت بنوع معين أو أكثر من المحاصيل المطرية حيث كانت المحاصيل الرئيسة في منطقة عسير هي محصول الحنطة والذرة والشعير، والسمسم بينما تميزت منطقة الباحة بإنتاج الذرة والحنطة، والدخن كما ساد محصول الذرة والدخن والسمسم منطقة جازان، وخلت محافظة الطائف من محصول الذرة الذي ينتج في كل المناطق إلا أنها تميزت بمحصول الحنطة الذي يعد محصولاً رئيساً، بالإضافة إلى أن عدد المحاصيل التي تمت وسيتم زراعتها مطرياً كبيرة ووافرة وستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 70% في الجزء الغربي من المملكة كما تسهم في تنوع مصادر الدخل، وتحقيق جزء من الأمن الغذائي للمملكة، وما يميز هذه الزراعة استغلال مياه الامطار بتوفير حبوب بدلا من هدرها. ودون استغلال كميات كبيرة من المياه الجوفية.