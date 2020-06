نجم برشلونة يحسم أمره: سأبقى في النادي!

راكيتيتش (32 عامًا) ربطته الصحف بالانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي في الفترة الأخيرة، وزعمت تقارير إعلامية بأن برشلونة سيدرجه في صفقة تبادلية لاستقدام مهاجم الإنتر لاوتارو مارتينيز.

لاوتارو بدوره هو الهدف الأساسي للإدارة الكاتالونية ويمثل تحديًا خاصًا ونقطة فارقة لدى المدير الرياضي للنادي، إيريك أبيدال، الذي يلقى بكامل ثقله لجلب اللاعب ذو الثلاثة وعشرين ربيعًا.

ينقضي عقد راكيتيتش -وهو وصيف مونديال 2018 رفقة منتخب بلاده كرواتيا- مع برشلونة صيف 2021 وبحسب تصريحاته لموقع “تبورتال” الكرواتي، فإنه باقٍ في برشلونة.

“أنا مقتنع بأنني سأبقى في برشلونة لبعض الوقت، أريد الفوز بالمزيد من الألقاب”. هكذا أعرب راكي عن رغبته في الاستمرار ضمن صفوف البلاوجرانا.

وأردف: “اجتمعت مع المسئولين في النادي منذ 10 أيام، لديّ عقد يمتد للصيف القادم وآمل أن أتمكن من اللعب، زوجتي وابنتي يحبان المدينة”.

وأضاف عن استئناف الدوري: “ستكون المباريات صعبة للغاية، ينبغي أن نستعد جيدًا من المباراة الأولى إذا ما أردنا الحفاظ على اللقب”.

عن إقامة المباريات خلف الأبواب الموصدة، قال راكي: “لن تكون الأجواء كالسابق، لن نلعب وسط الجماهير الداعمة، سيتعين علينا اللعب من دونهم”.

What an emotional and historic moment! Already 5 years! Hungry for more! 💪🏼 pic.twitter.com/2mIYSBdEBi

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) June 6, 2020