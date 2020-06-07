تطبيق نظام المنافسات الحكومية لتأجير واستثمار العقارات

جدة – البلاد

قرر وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان ، تطبيق بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الخاصة بعمليات تأجير العقارات واستثمارها خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتضمنة منع التجول في بعض المدن والمحافظات، وتعليق الحضور لمقرات العمل حتى إشعارٍ آخر، نظراً لما لذلك من أثر مباشر على إجراءات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها.

ووفقا للقرار ، تقوم الجهة الحكومية بإرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة ، وأن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفراً برقم سري، يسلمه المتنافس للعرض المقدم ومرفقاته مستقلاً عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة.

كما تتضمن الضوابط أن يقدم المتنافس مع عرضه تعهداً كتابياً بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكناً بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني ، وعلى الجهة الحكومية تحديد آلية لتسلم العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكناً، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.