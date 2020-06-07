“التجارة” تعيد الإجراءات المشددة في جدة

جدة – البلاد

أعلنت وزارة التجارة، العودة إلى تطبيق الإجراءات المُشددة على الأنشطة التجارية في جدة، بما فيها الأسواق والمحلات والمطاعم والمتاجر وأماكن الترفيه والمعارض خلال الفترة من 14 إلى 28 شوال الجاري.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت أول أمس إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، بناءً على التقييم الصحي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه يسمح للمحلات والأسواق التجارية بالاستمرار في العمل بعد ساعات منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل أو الأسطول الخاص بها، مع تطبيق الاشتراطات والإجراءات الخاصة بذلك.

وتضمنت الإجراءات المُعلنة من الوزارة، تحديد العدد بعميل واحد لكل 10 أمتار مربعة من مساحة المتجر