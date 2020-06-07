“البنتاجون” يسحب قواته من التظاهرات

واشنطن – البلاد

بينما لا تزال حادثة مقتل جورج فلويد على يد شرطي تتفاعل في أمريكا، ظهرت واقعة أخرى لاعتداء رجال شرطة على “مسن” لتضيف مزيدا من التعقيد للأزمة، ما دفع أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ، التابع لإدارة شرطة بافالو في نيويورك الـ57 للاستقالة الجماعية، بعد تعليق الإدارة عمل اثنين من الضباط، عقب ظهورهما في مقطع فيديو وهما يدفعان متظاهرا يبلغ من العمر 75 عاما على الأرض.

وأظهر لقطات من الفيديو أن الرجل المسن اقترب من الضباط، وسط احتجاجات تتعلق بمقتل جورج فلويد فى ميدان نياجرا، حيث قام ضابط بدفعه مما تسبب في تراجعه إلى الخلف وسقوطه أرضا، ما عرضه لضربة قوية في رأسه من الخلف، وشوهد الدم وهو يسيل على جانب وجهه وعلى الرصيف.

وقال المتحدث باسم شرطة بافالو، مايك ديجورج، إنه تم وقف ضابطين عن العمل بدون راتب بعد وقت قصير من انتشار الفيديو. وذكرت التقارير أن الرجل فى حالة مستقرة حاليا.

وفي سياق الأحداث، أفاد مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع “البنتاجون” ستعيد 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى منطقة واشنطن العاصمة للتصدي لاضطرابات محتملة، مشيرا إلى أن من المتوقع البدء في إعادتهم إلى قواعدهم، مبينا أن وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر.