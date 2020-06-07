«أوبك بلس» تمدد خفض الإنتاج الحالي لنهاية يوليو

الرياض – البلاد

وافقت دول مجموعة أوبك+ اجتماعها الافتراضي بقيادة المملكة وروسيا ، عبر الفيديو وسط على تمديد خفض إنتاج النفط بالمعدل الحالي لشهر واحد ، مع التأكيد على تحسين التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق.

وقال مندوب في “أوبك” إن المنظمة وحلفاءها خاصة روسيا اتفقوا على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية يوليو، على أن تراجع موقف السوق لاحقاً في يونيو لاحتمال التمديد لفترة أطول.

وأشار إعلان الاجتماع إلى أن الدول التي لم تستطع الالتزام بخفض الإنتاج 100% وفق حصتها في مايو ويونيو سيتعين عليها ذلك خلال يوليو إلى سبتمبر ، كما نقلت عن مصدرين أن العراق وافق على الالتزام بحصة أوبك+ ، وخفض إنتاج النفط.



واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم (أوبك+) في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو ويونيو ، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا ، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر.

وارتفع خام القياس برنت، الذي انخفض دون 20 دولاراً للبرميل في أبريل نيسان، بأكثر من 5% الجمعة، ليجري تداوله عند أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل.

وأثبتت المملكة أهمية دورها في توحيد مواقف الدول المنتجة من خلال اتفاق (أوبك بلس)، كما أثبتت “أوبك” فاعليتها في هذا الاتجاه نحو توازن الأسواق بما يؤدي إلى عدالة الأسعار ، التي شهدت صعودا تدريجيا.

وقالت مسودة إعلان أوبك+ إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر لمراجعة وضع السوق.