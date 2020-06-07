أليسا تصدح بالرومانسية من على البعد

جدة- خالد بن مرضاح

في اجواء مليئة بالغناء والفرح ، ومفعمة بالرومانسية، اختتمت بنجاح كبير المطربة اللبنانية اليسا أول حفلاتها “الأونلاين- لايف”، التي أطلقتها “الهيئة العامة للترفية” في المملكة، تحت شعار “خليك بالبيت” ، وتم عرضها حصرياً على تطبيق “شاهد VIP” للفيديو حسب الطلب، بحيث تمكن ملايين المشاهدين ومحبي الأغاني والحفلات الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات “التباعد الصحي” في ظل الظروف الراهنة.

اليسا بدأت حفلها بتوجيه الشكر لـ”هيئة الترفيه” على مجهوداتهما وكل ما يقدمونه لإسعاد الناس، قائلة :”رغم الحجر الحاصل في العالم، استطاعت “هيئة الترفيه” بحنكة وذكاء وحرص الاستمرار في اسعاد وتسلية العالم، وايصال رسالة ايجابية من خلال الفنانين.. كلها امل وتفاؤل بأن القادم سيكون بإذن الله حلو وأفضل”.

ايضا وعدت اليسا الجمهور بحفل ضخم، معلقة:

بالنسبة لبرنامج الحفل، اختارت اليسا أعمالاً احبها الجمهور و”الفانز” من جديدها وقديمها ، فغنت ” الى كل اللي بيحبوني”، “كرمالك”،”يا مرايتي”،”سهرنا يا ليل” ، “هنغني كمان وكمان” ،”قهوة الماضي” كما قدمت رائعة السيدة الراحلة وردة الجزائرية “وحشتوني”، وغيرذلك الكثير.

وعن ألبومها المقبل “، كشفت اليسا لاول مره عن موعده قائلة:” ألبومي سيصدر بعد شهر من الان ، وقد سجلت17 اغنية لألبومي.