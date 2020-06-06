2591 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 70 ألف حالة

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (2591) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة (95748) حالة، من بينها (24490) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (1412) حالة حرجة، والبقية مطمئنة، كما أعلنت عن تسجيل (1651) حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (70616) حالة فيما بلغ عدد الوفيات (642) حالة بإضافة (31) حالة وفاة جديدة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (2591) حالة، 46% منها تعود لسعوديين و54% لغير سعوديين، و32% منها إناث، و68% ذكور وبلغت نسبة كبار السن 4%، والأطفال 13%، والبالغين 83%.

كما تم إضافة فحوص مخبرية جديدة بعدد (21763) فحصاً جديداً ليصل إجمالي الفحوص المخبرية التأكيدية إلى (908972) فحصاً.

وسجلت الرياض (719) حالة إصابة جديدة وجدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102) والدمام (90) والخبر (81) والقطيف (76) والجبيل (66) والمبرز (60) وبريدة (48) والظهران (45) والطائف (31) وخميس مشيط (29) والجفر (22) ورأس تنورة (20) ووادي الدواسر (20) والدرعية (19) وينبع (18) وتبوك (17) وجازان (15) والقنفذة (12) وعرعر (12) وعنيزة (11) والبشائر (11) وبقيق (11) وأبها (10) ومحايل عسير (10) وصفوى (10) والسحن (9) والخفجي (9) وأبو عريش (9) ونجران (9) وبللسمر (8) والخرج (8) وبيش (7) وصبيا (7) ورويضة العرض (7) وأحد رفيدة (6) وحائل (6) والعارضة (6) والنماص (5) وتبالة (5) والدرب (5) والليث (5) والعيون(4) والبكيرية (4) والرس (4) وادي بن هشبل (4) والقويعية (4) وليلى (3) ووادي الفرع 2، ومهد الذهب 2، ورياض الخبراء 2 والقوز 2 والمزاحمية 2 وحوطة بني تميم 2 وحالة واحدة في كل من الحناكية وخيبر والمذنب والأسياح والمويه وظهران الجنوب ورجال ألمع وتنومة والعيدابي وأضم ورابغ وحبونا العويقلة والشعبة والبجادية والزلفي وتمير وثادق وأملج.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.