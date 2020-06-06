مركز الملك سلمان يسلم المساعدات الطبية السعودية والصينية لليمن

سيئون – واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في مختلف محافظات الجمهورية.

واشتملت الدفعة الثالثة على أقنعة واقية (كمامات N95) الخاصة إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.



من جهة أخرى نقل المركز المساعدات المقدمة من الحكومة الصينية لليمن الشقيق لمكافحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد – 19) بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن, حيث وصلت الأربعاء الماضي إلى اليمن المساعدات الصينية التي اشتملت على مستلزمات للوقاية الشخصية وفحوصات مخبرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19) في اليمن، وتسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت ليقوم بدوره بتوزيعها على مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت المساعدات قد وصلت في وقت سابق قادمة من الصين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وجرى نقلها من خلال المركز براً عبر منفذ الوديعة الحدودي لتسليمها للأشقاء في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات ومنها مساعدته في تخطي أزمة وباء كورونا والحد من آثاره.