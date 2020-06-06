لماذا يرفض ريال مدريد دخول السوق الصيفي القادم؟

ولأنه مغاير لأندية أوروبا في طريقة إبرامه للصفقات، فإن مشجعي ريال مدريد ينتظرون انتداب لاعبين في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة فهم يرون أن قائمة اللاعبين الحالية لن تسعفهم للصعود عى المنصات كالمعتاد.

لم يكن موسم النادي الملكي مُرضيًا لجماهيره بعد أن تجرع 3 هزائم و8 تعادلات 27 جولة من الدوري، بينما أقصي من ربع نهائي كأس الملك أمام ريال سوسيداد برباعية.

على مستوى دوري أبطال أوروبا، هُزم ذهابًا أمام مانشستر سيتي على أرضية سانتياجو برنابيو بهدفين لواحد ويبدو شبح الخروج الأقرب في موقعة الاتحاد.

لم تفلح صفقات الفريق في إحداث أي فارق والعلة أن جُلّها من الشباب فاقدي الخبرة، فينيسيوس جونيور ورودريجو وميليتاو ويوفيتش وراينير وكوبو وغيرهم، فشل الانخراط كان ذريعًا.

الصفقة الأكثر خيبًا للآمال تمثلت في إيدين هازارد الذي ما لبث أن أصيب تواليًا، ليشارك في 10 مباريات فقط بالدوري من أصل 27، مُسجلًا هدفًا وحيدًا بمردود لم يرتق للطموح.

لذا فإن أنصار ريال مدريد ارتأوا أنهم افتقدوا كريستيانو رونالدو “آلة التهديف” التي تحرز 40 هدفًا موسميًا، من دون تعويضه أو إحداث ثورة حقيقة على مستوى قائمة الفريق.

رُغم مناداة المحللين والصحفيين المحسوبين على ريال مدريد في إسبانيا، رئيس النادي بإبرام صفقات قوية في الصيف المقبل، فإن يومية “ماركا” قالت أن النادي سيظل ساكنًا.

ونوهت بأن العلة لا تتمثل في الأزمات المالية الحادثة بفعل تجميد النشاط المؤقت لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكنها نابعة من قرارات فنية بامتياز من قبل مجلس إدارة النادي.

فالميرنجي ورغم فقدانه نحو 200 مليون جرّاء الجائحة، فإنه لم يطلب اقتطاع نسب من رواتب اللاعبين ويحافظ حاليًا على قيمته الاقتصادية كأحد أغنى الأندية في العالم.

سيعمد النادي إلى صقل مواهبة المعارين بالخارج ودمجهم مع اللاعبين الحاليين، فهناك أشرف حكيمي وداني سيبايوس ومارتن أوديجارد وسيرخيو ريجيلون.

صفقتان تحدثت عنهما الصحف وربطتهما بريال مدريد في الآونة الأخيرة، وهما إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي، وكاي هافيرتز من بايرليفركوزن الألماني.

كلا اللاعبان يُنتظر منهما مستقبل مشرق ويعدان أحد أفضل المواهب في العالم، خاصة كامافينجا الذي عبّر صراحة عن رغبته في تقمص ألوان مدريد.

تقرير “ماركا” قال بأن النادي سيدخل سوق الانتقالات في حالة واحدة وهي إذا ما تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز، حينها ستبزغ الحاجة لإرضاء الجماهير بصفقة قوية.