رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

وأكد رئيس البرلمان العربي فى بيان اليوم أن هذا الإعلان يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقناً لدماء الليبيين وحفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار .