المحليات

تنمية الخماسين بوادي الدواسر تطلق مبادرة لتعزيز السلامة

صحيفة البلادaccess_time15 / شوال / 1441 هـ       6 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

وادي الدواسر – البلاد

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن ” بهدف حث أفراد المجتمع لتمثّل المسؤولية والالتزام لدعم جهود القيادة الرشيدة في تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″، وتجسيداً لتوجيهات الجهات المعنية.


وأوضح المنسق الإعلامي في اللجنة محمد بن عبدالله آل شملان أن اللجنة تعمل على تبني الأنشطة التطوعية التي يقوم بها أفراد الفرق التطوعية فيها لما فيه تحقيق ذاتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم، من خلال تجهيز جوامع ومساجد الحي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق السلامة العامة فيها عبر فريق سواعد الخير التطوعي، وإصدار البوسترات الإعلامية، بالإضافة الى إصدار فيديو يحتوي على جملة من الممارسات السليمة في المساجد، بالتعاون مع مكتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المحافظة.

صحيفة البلاد

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