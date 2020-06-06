تمديد العمل بالتراخيص والتصاريح البيئية

أصدر الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، قرارًا بتمديد التراخيص والتصاريح البيئية للمنشآت الملتزمة بيئيا.

وقدم الدكتور الطريقي شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على موافقته التي جاءت حرصاً من معاليه على تسهيل الإجراءات للمواطنين وأصحاب المنشآت في ظل الجهود والاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة – أيدها الله- لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.