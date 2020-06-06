النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص جعل من التعصب الرياضي حجة له لمخالفة الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

البلاد : متابعات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضيالمخالف لعادات مجتمعنا العريقه وماذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظةجدة المعلن عنها مؤخراً لمصلحة نادي رياضي في تحقيق الدوري بحسب زعمه،

وأنه بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض علىالمذكور والتحقق مما ورد في المنشور محل الرصد، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمالالمقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح الوسطية في الميول الرياضي، ونبذ إثارة التعصب الرياضي المقيت والمحافظه والعمل علىمايصدر من انظمه تصب في مصلحة المجتمع الصحيه واللحمة الوطنيه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه إثارة الكراهية والبغضاء ونشر الشحناء والتعصب، أو التحريض على أنظمة الدولة التيتصب في مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.