“الشرقية” تسجل أول حالة وفاة في كادرها الصحي بسبب جائحة كورونا

الدمام-حمود الزهراني

سجلت المنطقة الشرقية أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الكادر الصحي يعمل بمستوصف صحي خاص للطبيب السوري محمد مصلح قطرنجي. وهي الوفاة الثالثة من نوعها بين الكوادر الصحية على مستوى المملكة بسبب الجائحة، بعد وفاة طبيب سوداني في مدينة الرياض وآخر باكستاني في مكة المكرمة.

ونعت صحة المنطقة الشرقية الطبيب المتوفى، الذي وافته المنية الإثنين الماضي سائلةً الله المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما نقلت تعازي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه إلى أفراد أسرته، وسألت الله أن يرحمه ويغفر له.

وذكرت الصحة لـسبق : إن “الفقيد هو طبيب يعمل في قسم الباطنة، في أحد المستوصفات الخاصة في مدينة الخبر، وتوفي متأثراً بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، مشيراً إلى أحد الكوادر الطبية التي تعمل في القطاع الصحي الخاص بالمنطقة الشرقية “.

وأضافت “كان الفقيد أحد النماذج المشرفة التي وقفت بشجاعة للتصدي للوباء؛ لينضم إلى ركب ممن نحسبهم عند الله من الشهداء و الذين وقفوا في مواجهة الجائحة ضمن خطوط الدفاع الأولى؛ طمعاً في الأجر والثواب من الله عز وجل”.

والطبيب السوري (57 سنة)، هو أخصائي باطنة، أصيب بالفيروس أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، وأدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الخبر لتلقي العلاج، وقضى فيه خمسة أيام، وتوفي يوم الإثنين الماضي، علماً إنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة