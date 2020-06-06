البطيخ يحارب التجاعيد ويعزز إشراق البشرة

يعد البطيخ من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين في فصل الصيف، وهو يندرج ضمن أنواع الفواكه الإفريقية، كما أنه غني بالماء والفيتامينات من فئة B , C بالإضافة إلى الماغنسيوم والحديد والفسفور والبيتا كاروتين ، ويعود اللون الأحمر في البطيخ إلى مادة الليكوبين التي تتميز بكونها مضاد للأكسدة وهو ما يجعله فعال في محاربة الشيخوخة.
يساعد البطيخ على نضارة البشرة وتنشيط آلية تجدد الأنسجة ويعزز من إنتاج الكولاجين أما غناه بالكروتينويدات فيعزز إشراقها ونضارتها.
وينصح خبراء العناية الطبيعية بالاستعانة بزيت بذور البطيخ لمحاربة حب الشباب وآثاره، لأنه غني بالزنك والماغنسيوم وهو ما يساهم في علاج التهابات البشرة ويساعد أيضا في التآم ندباتها.
ويوصي الخبراء أن أسهل طريقة لإدراج البطيخ في الروتين التجميلي اليومي هى باستعمال الزيت المستخرج من بذوره مباشرة على البشرة صباحا ومساءا.