الاستخدام المفرط للفيتامينات يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة

أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود أى أدوية حتى الآن للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سوى الاجراءات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغسيل اليدين بالماء والصابون.
و اعتقد الكثيرون أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية قد يعمل على الوقاية من كوفيد19، ولكن الاستخدام المفرط دون استشارة الطبيب قد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الخطيرة التي قد تصل إلى حد الوفاة.
استخدام فيتامين (د) دون إجراء الفحص المعملي
يؤدي إلى ضعف عام ومشاكل بالكلى والشعور بالقئ في بعض الاحيان بالإضافة إلى اضطرابات في ضربات القلب .
الاستخدام المفرط لفيتامين (سي)
يؤدي إلى الصداع و الأرق والإسهال والمغص والشعور بالقئ والغثيان، بالإضافة إلى تأثيره على صحة الأطفال أثناء فترات الحمل والرضاعة، كما يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بالنسبة لمرضى السكري.
الاستخدام المفرط للزنك
يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه الأنفلونزا، وتغييرات بحاسة التذوق والشعور بالقئ والغثيان، بالإضافة لخفض مستويات السكر بالدم.