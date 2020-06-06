“الإنماء للاستثمار” و”إتقان العقارية” توقعان عقد تسويق مخطط (درب الحرمين) بجدة

جدة : البلاد

وقعت شركة إتقان العقارية وشركة الإنماء للاستثمار ، عقد تسويق مخطط (درب الحرمين) بعد اكتمال كافة التجهيزات والخدمات للمخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2 بمحافظة جدة ويقع في ملتقى طرق لأهم الطرق الرئيسة في جدة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية عبر الوسائط الإلكترونية “عن بُعد”، حيث وقعها رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار الأستاذ مازن بن فواز بغدادي.

ويعد مخطط (درب الحرمين) بموقعه المميز واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال ويحوي على 233 قطة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية إلى جانب 29 مرفقا متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي ، كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة بالإضافة إلى 14 حديقة أخرى ، ويعد من المخططات ذات التصاميم الحديثة.

ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة وفي منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين وبجوار جامعة الملك عبدالعزيز ومستشفى جدة بالإضافة إلى قربه من أهم المراكز التجارية مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ: عبدالعزيز الرشيد أن هذه الاتفاقية تأتي عقب اكتمال كافة التجهيزات للمخطط الذي يعد فرصة سانحة وذهبية لعشاق الاستثمار العقاري الآمن وذا العوائد الربحية الكبيرة في ضوء مستقبل المملكة الزاهر وموقع جدة الاقتصادي كبوابة للحرمين الشريفين اللتان يقصدهما ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار سنويا .

وبين “الرشيد” أن الشركة سوف تبدأ قريباً المرحلة الأولى من عمليات البيع المباشر للمخطط وذلك عبر مكتب المبيعات داخل المخطط ، ومن خلال الموقع الإلكتروني والرقم الموحد لشركة إتقان.

الجدير بالذكر أن شركة إتقان العقارية قد وقعت مؤخراً شراكة للتطوير التقني مع شركة “علم ” تعمل من خلال هذه الشراكة على البدء بإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمزادات العقارية الإلكترونية بالمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما ستستخدم “إتقان” ما تملكه من خبرة ومهارة وقاعدة واسعة من العملاء في إدارة الجانب العقاري لتحقيق أعلى العوائد الممكنة للشركاء، وستفتح من خلال هذه الشراكة آفاق واسعة وفرص مثمرة وتغيير لعدد من المفاهيم في السوق العقاري.