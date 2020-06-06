إغلاق 123 منشأة مخالفة في المدينة المنورة

البلاد : متابعات

تواصل أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها في التعقيم والإصحاح البيئي وتضاعف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية ، والتي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الشأن. ونفذت أمانة المنطقة مطلع الأسبوع الماضي 2367 جولة رقابية تم خلالها الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في تحرير 525 مخالفة وإشعار لمنشئات تجارية وإغلاق 123 منشأة مخالفة, و49 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية في المراكز التجارية، كما تم سحب 426 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للأستهلاك الآدمي.

كما كثفت الأمانة جولات النظافة وأتمت الفرق الميدانية 426 جولة، بمشاركة 3697 فرد و 368 آلية ومعدة من معدات النظافة تم خلالها رفع 10336 طن من المخلفات المنزلية , وإزالة 9079 متر مكعب من الانقاض. كما قامت الفرق الميدانية بعمليات الإصحاح البيئي وذلك بتنفيذ 43 جولة إصحاح تم خلالها تطهير وتعقيم 108 موقع و8425 آلية ومعدة، تم خلالها استخدام 18370 لتر من المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتخطي هذه الجائحة بإذن لله ، كما تهيب الأمانة بضرورة التعاون والابلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والاجراءات الوقائية من خلال الإتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.

من جهتها كثفت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية بالكشف على الأنعام في المسالخ ونقاط الذبح بهدف تقديم خدمات للمستفيدين بطرق صحية حيث تم الكشف على 3762 من الأغنام و99 من البقر و137 من الإبل ، وذكرت الأمانة أنها اتخذت جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد , مؤكدة سعيها لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي في جميع مسالخ ونقاط الذبح وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.