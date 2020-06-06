المحليات

إزالة التلوث الزيتي على شاطئ محطة الشعيبة

صحيفة البلادaccess_time15 / شوال / 1441 هـ       6 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

تمكنت الشركة السعودية للكهرباء، من إزالة تلوث زيتي بطول أكثر من 1500 على شاطئ مركز السوداء، قرب محطة الشعيبة.
وأوضحت الشركة أن هذا التحرك يأتي، بعد رصد تسرب زيت مجهول المصدر قرب شاطئ محطة الشعيبة على مسافة تقارب من 2100 متر.

وأشارت إلى أنه جرى إزالة أكثر من 70% من التلوث باستخدام آليات مخصصة لمكافحة حالات التلوث الزيتي، علماً أن العمل لا يزال مستمراً، لإزالة ما تبقى من التلوث على الشاطئ.

ويأتي ذلك ضمن جهودها بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في كثير من الأعمال والأنشطة التي تهدف للمحافظة على البيئة.

صحيفة البلاد

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