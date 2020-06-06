أخبار سريعة

إطلاق مشروعين لتعزيز بيئة الشمالية

عرعر- البلاد

أطلق الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس مشروع إعادة توطين نبات الروثة ومشروع ميادين البصمة الشجرية، تحت شعار “حان وقت الطبيعة”، وذلك تزامناً مع يوم البيئة العالمي تحت شعار “التنوع الأحيائي”. وأكد سموه اهتمامه الكبير بالتنمية البيئية لما لها من أثر بالغ على جودة حياة الإنسان وسلامته من الملوثات، وعلى التحولات المناخية وتداعياتها، كما أن الحفاظ على كوكب الأرض من أهم قضايا مجموعة العشرين. وأوضح سموه أنه أطلق قبل حوالي عامين مبادرة البصمة البيئية.

حملة تطوعية للتوعية الصحية

الرياض- البلاد

بدأ مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة تنفيذ حملة التطوع للتوعية الصحية، حيث انطلقت الأنشطة الميدانية أمس، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تزامناً مع عودة صلاة الجمعة في مساجد المملكة،عدا مكة المكرمة، وذلك من خلال وجود المتطوعين الصحيين فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

وشارك في انطلاقة الحملة 1,500 متطوع، بأكثر من 250 جامعاً حول مدن المملكة المختلفة، بإجمالي 3000 ساعة تطوعية. وعملوا على توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية للمرحلة الحالية.

رصد مخالفة المنشآت بالشرقية

الدمام – البلاد

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول (812) جولة رقابية صحية، و (5) جولات مشتركة مع الجهات المعنية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها وخططها التي تقوم بها بشكل يومي ودوري للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحي.

وأسفرت الجولات عن إصدار (40) مخالفة على المنشآت التجارية؛ لمخالفتها التدابير الصحية، وحررت (31) إنذاراً على المنشآت للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال منع التجول، و (12) مخالفة ضمن التكدس في الأسواق المركزية، و (3) مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.

القبول للماجستير بجامعة نجران

نجران – البلاد

تبدأ جامعة نجران استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، الثلاثاء القادم، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 1441/10/29، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وأربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات و3 برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين.

تنمية مهارات إعلاميي التعاون الإسلامي

جدة – واس

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) ، بالشراكة مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو) ، بعد غد الاثنين ورشة عمل افتراضية (عبر الفيديو) لتنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التدقيق في الأخبار والتحقق من المعلومات في زمن الأزمات وانتشار الشائعات (كوفيد19). وقال المدير المساعد لاتحاد (يونا) زايد سلطان عبد الله :” إن الورشة تأتي تنفيذاً لمخرجات الملتقى الأول الذي نظمه الاتحاد بعنوان “دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا” في السادس عشر من مايو الماضي ، برعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي”.