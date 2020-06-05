مصر تعلن نجاح تجربة البلازما في علاج مرضى كوفيد19

أعلنت وزارة الصحة المصرية، نجاح تجربة حقن مصابي فيروس كوفيد19 ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.
وأشارت وزيرة الصحة المصرية دكتورة هالة زايد، أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين لبعض مصابي فيروس كورونا المستجد من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة المبدئية نتائج مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.
ويذكر أن هناك شروط للمتعافيين من فيروس كوفيد19 لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهي:
1/ وجود مسحة إيجابية لفيروس كوفيد19.
2/ تم سحب 2 مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب).
3/ مرور 14 يوما على المتعافي من آخر مسحة سلبية، مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.
4/ كما أنه يتم الكشف الطبي على المتعافي كما يجب حتى يتم التأكد من توافر هذه الشروط.
5/ أن يكون عمره ما بين الـ 18 إلى 60 عاما، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرام.
6/ ولا تنطبق الشروط على أصحاب أمراض الفيروسات الكبدية و نقص المناعة والزهري ومرضى الأورام ومرضى السكري وضغط الدم والقلب والأوعية الدموية.
ويمكن أن تكفي بلازما دم المتعافي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، كما أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها وتشمل فصيلة الدم وتحاليل الفيروسات والأجسام المضادة، بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة الدم وأمانه على مستوى العالم.