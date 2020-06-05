مسح نشط لمرتادي سوق الخضار بالمدينة

المدينة المنورة – محمد قاسم

أطلقت أمانة المدينة المنورة أمس بالتعاون مع الشؤون الصحية وفريق الأمن الرقمي التطوعي وقوة الضبط الميداني مبادرة المسح النشط والكشف الحراري في السوق المركزي للخضار والفاكهة، والذي يهدف إلى تقصي الوباء في مواقع تجمع العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشاره.

وبلغ عدد المستفيدين من المسح والكشف 800 مستفيد، بالإضافة إلى توعيتهم وإرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة، والحرص على النظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل المصاب فوراً والتواصل مع وزارة الصحة.

وتأتي هذه الإجراءات استمراراً للجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار الفيروس، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الأمانة سابقاً في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.